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16:04, 23 августа 2023Путешествия

Россиянин провалился в пропасть в Альпах из-за ошибки приложения для смартфона

Россиянин упал с высоты 150 метров в Альпах из-за ошибки приложения для хайкинга

Фото: Haut Risque / Unsplash

Российский турист провалился в пропасть в национальном парке Берхтесгаден в немецких Альпах из-за ошибки в приложении для хайкинга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

О пропаже молодого ученого из России стало известно еще 12 августа. Путешественник решил прогуляться в одиночку в горах по нехоженому маршруту, найденному в приложении для смартфона.

Отмечается, что мужчина поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты 150 метров. Спасти россиянина не удалось.

Ранее в августе двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены. Инцидент произошел с инструктором параплана из города Ельца Липецкой области и туристом из Нижнего Новгорода.

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    Фариза Бацазова
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