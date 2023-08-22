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15:13, 22 августа 2023Путешествия

Россияне на параплане провисели над обрывом в Абхазии несколько часов

Двое парапланеристов из России провисели над обрывом в Абхазии несколько часов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел с инструктором параплана из города Елец Липецкой области и туристом из Нижнего Новгорода. По данным ведомства, летательный аппарат мужчин зацепился за дерево на вершине горы. Самостоятельно выбраться россияне не смогли.

«Причиной инцидента, по словам спасателей, стал неудачный старт параплана с вершины горы, — говорится в сообщении. — К тому же при приземлении летательный аппарат зацепился за высокое дерево».

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Отмечается, что на место происшествия прибыли спасатели и помогли парапланеристам спуститься на землю.

Ранее в августе в Таджикистане спасатели и медики эвакуировали группу российских альпинистов, пострадавших при восхождении в горы.

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    Фариза Бацазова
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