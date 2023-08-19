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16:24, 19 августа 2023Путешествия

Российских альпинистов спасли в горах Таджикистана

Группу альпинистов из России спасли в горах Памира в Таджикистане

Фото: Tom Cleary / Unsplash

Спасатели и медики выдвинулись на помощь группе российских альпинистов, пострадавших при восхождении в горы в Таджикистане, и эвакуировали соотечественников. О состоянии граждан сообщается в Telegram-канале посольства России в республике.

Уточняется, что альпинисты пострадали при восхождении в горы Памира. К настоящему моменту россиян уже доставили в Душанбе, где им оказывают медицинскую помощь.

«Группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4300 метров) и доставлена в город Душанбе», — уточнили в пресс-службе диппредставительства, добавив, что сотрудники местных больниц оказывают помощь всем, кому она необходима.

В посольстве подчеркнули, что спасательная операция увенчалась успехом благодаря тому, что альпинисты действовали по инструкции Федерации спортивного туризма России и вовремя связались со спасателями Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, уведомив их о своем маршруте. Кроме того, соотечественники заблаговременно проинформировали о своих планах посольство.

Российские дипломаты поблагодарили МИД Таджикистана, а также всех спасателей, медиков, Совет по развитию туризма и авиакомпанию «Сомон Эйр» за содействие в спасении альпинистов.

Ранее сообщалось, что группа туристов попала под камнепад в российском регионе.

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