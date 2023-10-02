Врачи рассказали о состоянии госпитализированного сына экс-министра культуры

Сын экс-министра культуры Швыдкого находится в реанимации в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии госпитализированного после падения с лестницы сына экс-министра культуры России Михаила Швыдкого продюсера Александра Швыдкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пациент находится в реанимации, общее состояние тяжелое, дышит самостоятельно», — сообщили работники медицинского учреждения.

1 октября 43-летний сын бывшего министра культуры РФ упал в подъезде дома на Большой Грузинской улице, ударившись головой о ступеньку. Врачи диагностировали у Швыдкого открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода и основания черепа, ребра и поперечного отростка поясничного позвонка.

Продюсера доставили в реанимацию Боткинской больницы.