Сын экс-министра культуры сломал основание черепа и попал в реанимацию

Сын экс-министра культуры Швыдкого сломал основание черепа и попал в реанимацию

Сын экс-министра культуры России Михаила Швыдкого, продюсер Александр Швыдкой неудачно оступился на лестнице и попал в реанимацию с тяжелейшими травмами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, в воскресенье, 1 октября, 43-летний кинодеятель упал в подъезде дома на Большой Грузинской улице, ударившись головой о ступеньку. Врачи диагностировали Швыдкому открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода и основания черепа, ребра и поперечного отростка поясничного позвонка.

Продюсера доставили в реанимацию Боткинской больницы. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию на сломанной ноге. Во время съемок в Выборге артистка получила перелом ноги со смещением, однако призвала зрителей не сдавать билеты на спектакли с ее участием, отметив, что, несмотря на гипс, продолжит играть в постановках.