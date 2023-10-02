Назван способ борьбы с шумными соседями по даче

Депутат Чаплин: косить траву и пилить дрова на даче разрешено только в будни

Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал способы борьбы с шумными соседями по даче. Его слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт напомнил, что время, в которое можно шуметь на дачах, в разных регионах России неодинаково — его устанавливают власти субъектов. По его словам, «петь и веселиться», как правило, можно с 7 до 22 часов. При этом косить траву и пилить дрова разрешено только в будние дни с 9 до 19 часов.

Помимо этого, поделился информацией Чаплин, в каждом регионе устанавливаются предельно допустимые показатели громкости в децибелах. При превышении соседями данных норм шума он рекомендовал сначала «попробовать поговорить по-человечески и договориться». «Если не получается "по-соседски" решить вопрос, а нарушения происходят на регулярной основе, то стоит обратиться в полицию. На первый раз нарушителям сделают предупреждение, а за повторное нарушение выпишут штраф, размер которого с каждым разом будет только расти», — сообщил депутат.

В сентябре желающих наказать шумных соседей по квартире россиян, напротив, призвали ни в коем случае не ходить к ним лично. По мнению адвоката Сергея Токарева, в этом случае стоит вызвать полицию, рассказать о проблеме участковому или пожаловаться на нарушителей порядка в управляющую компанию.