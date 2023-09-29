Россиянам дали советы по борьбе с шумными соседями

Адвокат Токарев: на шумных соседей можно пожаловаться в управляющую компанию

Пожаловаться на шумных соседей можно, обратившись в управляющую компанию (УК). Советы по борьбе с ними россиянам дал адвокат Сергей Токарев в беседе с «Пятым каналом».

Юрист напомнил, что в Москве запрещено шуметь в период с 23 до 7 часов, а также проводить ремонт с 19 до 9 часов, в выходные и праздничные дни. Помимо этого, шумные ремонтные работы стоит прерывать в дневное время на два часа — с 13 до 15. В Московской области тишину необходимо соблюдать с 21 до 8 часов в рабочие дни и с 22 до 10 часов в выходные.

Стоит учесть, что плач детей или непродолжительный лай собаки не являются нарушениями. Однако из-за разговоров на повышенных тонах, громкой музыки, танцев, громкого пения и включенного телевизора могут возникнуть проблемы. Что касается допустимого уровня шума, то днем он составляет 40 децибел — это сравнимо со звуком нормального голоса. Ночью этот порог снижается до 30 децибел.

Нарушающим режим тишины в Москве грозит штраф. При первом нарушении в столице для физлиц его размер составит от одной до двух тысяч рублей, а для должностных или юрлиц — 8-80 тысяч рублей. В Подмосковье шумящие в первый раз соседи получат штраф до трех тысяч рублей, во второй — до четырех тысяч, в третий и последующий — до пяти тысяч. При этом эксперт пояснил, что сумма будет увеличиваться только при условии, что они нарушают тишину в течение года.

При желании наказать шумных соседей адвокат Токарев призвал ни в коем случае не ходить к нарушителям порядка лично. В качестве альтернативы он предложил вызвать полицию или рассказать о проблеме участковому. Однако юрист отметил, что такой способ может оказаться неэффективным: иногда сосед систематически нарушает режим тишины, и ему не составляет труда заплатить штраф, чтобы продолжить шуметь на следующий день. Наиболее эффективным методом борьбы эксперт назвал обращение в управляющую компанию с жалобой на проблемного соседа.

В сентябре юрист Татьяна Соколова сообщила, что для того, чтобы наказать затопившего квартиру соседа, после фото- и видеофиксации инцидента нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ.