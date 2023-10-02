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09:22, 2 октября 2023Бывший СССР

В США спрогнозировали сроки важной фазы конфликта на Украине

CNN: весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине

Фото: Stringer / Reutes

Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Такой срок назвал CNN.

По мнению автора статьи, обе стороны конфликта используют предстоящую зиму для переоснащения. Кроме того, допускается, что после этого будут развернуты первые украинские истребители F-16, а также будет больше ракет ATACMS и других ракет большей дальности. Вместе с тем, Киев будет присматриваться к ситуации в Вашингтоне и настроениям в европейских странах, не отличающихся энтузиазмом в вопросе предоставления помощи. Несмотря на то, что США и Европа заявляют о готовности поддерживать Украину, наблюдаются признаки усталости, некоторые политики высказывают сомнения, отмечает телеканал.

Кроме того, все чаще звучат разговоры о том, что конфликт может продлиться до 2025 года. «История показывает, что после начала войны войны имеют тенденцию закостенеть. Именно это произошло после 2014 года на Донбассе», — говорится в материале.

Ранее военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин предположил, что Украина может начать новое контрнаступление весной 2024 года.

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