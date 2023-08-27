Военный эксперт назвал сроки нового контрнаступления Украины

Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление Украины весной 2024 года

Украина может начать новое контрнаступление весной 2024 года, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о сроках новой военной кампании.

«Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в перспективе сказал, что надо готовиться к весне 2024 года. Наверное, будет некий реванш, то есть надо готовиться к следующему наступлению. Потом он сказал, что сейчас придет осень, будет сложно управлять беспилотниками, сложно будет выполнять задачи средствам противовоздушной обороны [ПВО] и очень сложно будет маневрировать на поле боя из-за распутицы. Это человек, который координирует стратегическую коммуникацию, и он выдал стратегическую задачу по украинскому кризису», — объяснил аналитик.

11 августа Джон Кирби допустил, что боевые действия на территории Украины могут не закончиться к лету 2024 года.

26 августа газета The Guardian сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в августе тайно встречался с высокопоставленными военными НАТО. Они обсуждали перезагрузку военной стратегии Киева и планы на 2024 год. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил тайное совещание. «Нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть», — пояснил он.