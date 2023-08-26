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14:56, 26 августа 2023Мир

В Британии заявили о смене стратегии Украины после встречи с военными НАТО

Guardian: военные стран НАТО могли убедить Киев изменить стратегию наступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев мог изменить стратегию контрнаступления в связи с тем, что в этом его убедило военное руководство стран НАТО. Об этом сообщило британское издание Guardian.

Автор статьи напомнил, что ранее на польско-украинской границе состоялась встреча главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с высокопоставленными представителями военной сферы стран НАТО. Уточняется, что на встрече присутствовали командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. Речь шла в том числе о том, как изменить военную стратегию Украины, чтобы страна могла выйти из проблемного положения с контрнаступлением.

В материале подчеркивается, что незадолго до этого глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли убеждал Залужного в необходимости сосредоточить усилия контрнаступления на одном участке фронта.

В результате встречи на польско-украинской границе и консультации с Милли стратегия ВСУ могла измениться, отмечает автор. «Думаю, вы видите, что они фокусируются на запорожском направлении», — сообщил Guaridan один из британских источников.

Ранее сообщалось, что Залужный на встрече с Каволи и Радакином обсудил актуальную ситуацию на поле боя, а также нужды украинских солдат и увеличение производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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    Олег Давыдов
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