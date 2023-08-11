В Белом доме дали прогноз по срокам спецоперации на Украине

Кирби: боевые действия на Украине могут продлиться до следующего лета

Боевые действия на Украине могут не завершиться к лету следующего года. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Так он прокомментировал обращение американской администрации к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных средств для оказания помощи Киеву. «Мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать», — подчеркнул Кирби.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить дополнительные 8,5 миллиарда долларов для помощи Украине и другим странам. Уточняется, что 7,3 миллиарда планируется направить на оказание экономической, гуманитарной и военной помощи государствам, «затронутым конфликтом», и их населению.