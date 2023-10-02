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19:47, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Российская порноактриса описала работу словами «тяжелая и изнуряющая»

Ангелина Робигуд

Ангелина Робигуд. Кадр: ПОД ЮБОЧКОЙ РОБИГУД / YouTube

Российская порноактриса Ангелина Робигуд раскрыла закулисье съемок. В интервью для портала «Страсти» она описала свою работу словами «тяжелая и изнуряющая».

По словам Робигуд, на съемки фильма в среднем уходит один-два дня. «Перед каждой съемкой делают макияж, примерку одежды, образов, фотосессии. Перед съемкой непосредственно секса в каждой позе снимают фотосет, чтобы получить реалистичные кадры процесса», — рассказала она.

Как отметила порноактриса, съемки самого секса длятся около 40 минут. Она призналась, что не получает удовольствия во время работы. «Это (съемки в порно — прим. «Ленты.ру») вообще никак не перекликается с реальным сексом с удовольствием. Это игра на камеру, тяжелая и изнуряющая, этому нужно учиться, тренироваться», — добавила Робигуд.

Ранее другая российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала о просьбе зрителя, которая ее напугала. По словам звезды фильмов для взрослых, однажды ей написал мужчина, который попросил записать видео, где она ест стейк.

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    Олег Давыдов
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