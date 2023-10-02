Глава Минобороны Британии пригрозил российским военным ракетами Storm Shadow

Шаппс: ВСУ могут использовать ракеты Storm Shadow на всей территории Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow на всей международно признанной территории Украины. Об этом заявил главы Минобороны Великобритании Грант Шаппс, передает Daily Express.

Министр пригрозил российским военным, отметив, что ни один российский солдат не будет в безопасности с британскими ракетами.

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам [президента России] Владимира Путина на приобретенных территориях», — указал он.

Шаппс призвал сохранить военную поддержку Украине, подчеркнув, что российское руководство нарушило мир. «Владимир Путин нарушил мир во всей Европе», — сказал он.

Ранее s Британии подтвердили применение ракет Storm Shadow для атаки по Севастополю. Данную информацию журналисты получили от анонимного представителя Воздушных сил ВСУ.