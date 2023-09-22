В Британии подтвердили применение ракет Storm Shadow для атаки по Севастополю

Sky News: штаб ЧФ в Севастополе атаковали с помощью британских Storm Shadow

Британские ракеты Storm Shadow использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщает Sky News.

Телеканал утверждает, что данную информацию журналисты получили от анонимного представителя Воздушных сил ВСУ.

Ранее стало известно, что ракеты, атаковавшие штаб ЧФ в Севастополе, пустили с двух самолетов Су-24, принадлежащих Вооруженным силам Украины. После удара в здании начался пожар, локализовать его удалось только вечером.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что самолет Boeing P-8S Poseidon ВМС США мог подсвечивать цель для ракет ВСУ при атаке на Севастополь. На фоне атаки самолет-разведчик США был замечен в районе черноморского побережья.

