Военный высказался о связи самолета ВМС США с атакой на Севастополь

Полковник Литовкин: самолет США мог подсвечивать цель при атаке на Севастополь

Разведывательный самолет Boeing P-8S Poseidon ВМС США мог подсвечивать цель для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке на Севастополь. При этом самолету необязательно было заходить в воздушное пространство России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

На фоне атаки самолет-разведчик США был замечен в районе черноморского побережья, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

«Не исключаю, что самолет наводил эти ракеты, передавал координаты цели. Мы не знаем, какими именно ракетами был нанесен удар по штабу Черноморского флота. Может, это Storm Shadow, ей и подсвечивал цель американский самолет. Может, еще какие-то беспилотники были на Черном море», — допустил военный.

Он объяснил, что основная задача таких самолетов США — проведение разведки, выявление военных объектов для нанесения ударов, создание программ полета для крылатых ракет.

«Для этого необязательно заходить в воздушное пространство России. У самолета очень большой радиус действия», — уточнил Литовкин.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. Он отметил, что неподалеку от театра Луначарского упал осколок снаряда.

Позже в Минобороны России пояснили, что в ходе отражения атаки на Севастополь cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет.

