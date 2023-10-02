Участвующий в СВО депутат Госдумы заявил о переходе в штурмовой отряд

Участвующий в СВО депутат Госдумы Милонов заявил о переходе в штурмовой отряд

Участвующий в специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о переходе в штурмовой отряд. Об этом он сообщил изданию «Комсомольская правда».

По словам парламентария, перевод из артиллерийского подразделения в штурмовое произошел после того, как его повысили до лейтенанта.

«После того как мне дали лейтенанта, мне пришлось поменять подразделение. Я в составе 132-й бригады, но, из-за того что батарея — это маленькое подразделение, я перешел в штурмовой отряд», — рассказал Милонов.

При этом он добавил, что его должность в штурмовом отряде — замполит. Милонов рассказал, что теперь в рамках СВО он разговаривает с людьми и помогает им решить проблемы. «Это важно», — подытожил он.

О присвоении Милонову звания лейтенанта стало известно 8 сентября. По его словам, соответствующий приказ подписал глава Минобороны России Сергей Шойгу еще в конце июня.