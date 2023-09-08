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23:53, 8 сентября 2023Россия

Депутат Милонов получил звание лейтенанта в зоне СВО

Депутат Госдумы Милонов сообщил, что получил звание лейтенанта в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Депутату Госдумы Виталию Милонову присвоили звание лейтенанта во время службы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом политик сообщил в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Мне вручили звание лейтенанта. (...) Для меня это огромная честь», — заявил Милонов, уточнив, что звание он получил, находясь в рядах Вооруженных сил России в зоне военной операции.

По его словам, соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу еще в конце июня.

В сентябре прошлого года Виталий Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. По словам депутата, позывной у него с 2014 года. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

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    Марина Совина
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