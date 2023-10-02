Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города в новых регионах России

Минстрой РФ: восстановительные работы затронут всю территорию новых регионов

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета выразил мнение, что не все города в новых российских регионах следует восстанавливать. Впоследствии пресс-служба опровергла подобные планы ведомства и заверила, что строительство затронет всю территорию субъектов.

Как уточнял ТАСС, министр строительства и ЖКХ пояснил, что в некоторых населенных пунктах восстановительные работы в настоящее время не ведутся и, вероятно, не будут начаты. «Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — пояснил он и добавил, что на территории новых регионов «нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить».

Глава Минстроя предположил, что даже к 2030 году строительные работы в указанных субъектах не будут полностью завершены. Файзуллин также признался, что в настоящий момент существует дефицит финансирования восстановительных работ. «Огромная, вроде бы, сумма — 4,7 триллиона рублей на территорию, но на капиталку — 300 миллиардов рублей в год, что немного», — пояснил он.

В тот же день на официальном сайте Минстроя России опровергли информацию об отсутствии планов по восстановлению некоторых городов в новых регионах. «Восстановительные работы при координации Минстроя России развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что в некоторых населенных пунктах на данный момент ведутся первичные обследования, однако впоследствии они тоже будут включены в программу восстановления. «В первую очередь восстанавливаются наиболее социально значимые объекты, необходимые для жизнедеятельности. Другие объекты будут восстанавливаться в очереди следующего порядка», — заключили в пресс-службе. Там рассказали, что всего планируется отремонтировать свыше шести тысяч объектов.

Сообщения о том, что Минстрой России не планирует восстанавливать некоторые города на территории новых регионов, получили широкое распространение в СМИ. Однако впоследствии издания также публиковали официальный комментарий ведомства по ситуации, в их числе оказались «Коммерсантъ», ТАСС, Ura.ru.

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