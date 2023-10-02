Франция опровергла введение запрета на въезд российских авто

Франция пока не присоединилась к запрету на въезд российских авто в страну

Франция пока не присоединилась к запрету на въезд автомобилей с российскими номерными знаками в страну. Опровержение дали агентству РИА Новости в посольстве государства в Москве.

В диппредставительстве добавили, что вопрос о введении ограничений еще рассматривается. «Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными», — заключили в ведомстве.

Ранее Болгария решила ввести запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Ограничение на проезд транспортных средств с российскими номерами начнет действовать до конца 2 октября.