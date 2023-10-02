Россиянам дали советы по борьбе с тараканами

Биолог Москаев: для борьбы с тараканами исключите им доступ к воде

Для того чтобы избавиться от тараканов в доме или квартире, в первую очередь необходимо исключить им доступ к воде. Советы россиянам о том, как бороться с этими паразитами, дал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с Life.ru.

Эксперт напомнил, что тараканы зачастую появляются в квартире после проведенной соседями дезинсекции. Иногда они «поджидают» жильцов после возвращения из отпуска, проведенного вне дома. Он добавил, что эти насекомые механическим путем переносят возбудителей кишечных инфекций, а их экскременты и сухие шкурки после линьки способны спровоцировать аллергическую реакцию в виде дерматита, бронхиальной астмы и ринита.

Москаев объяснил, что для успешной борьбы с тараканами в первую очередь стоит исключить доступ к воде, устранить все возможные подтекания, убрать с пола тряпки и ковры, а также организовать регулярное проветривание ванной комнаты. Кроме того, нужно взять под контроль еду и не допускать появления крошек в обеденной зоне, вместо этого своевременно утилизируя остатки и следя за мусорным ведром. Наконец, необходимо уделить внимание местам размножения тараканов и своевременно проводить там мелкий ремонт, заделывать щели и трещины, особенно в стенах с облицовочной плиткой. Помимо этого, биолог порекомендовал не закрывать стены и потолок декоративной обшивкой.

Для избавления от тараканов на долгое время или предотвращения повторного заноса насекомых в квартиру Москаев посоветовал россиянам осматривать покупки, которые они приносят из магазинов, особенно в картонной таре, и обрабатывать вентиляционные отверстия и решетки инсектицидами, в том числе контактными препаратами. Он подчеркнул, что данные действия будут давать желаемый результат, если обработать все заселенные тараканами помещения одновременно — либо за один день, либо в течение нескольких дней подряд. Полезной для борьбы с тараканами практиками также станет договор с соседями о санитарном дне один-два раза в месяц.

В заключение специалист отметил, что травля тараканов магазинными средствами может оказаться малоэффективной потому, что продукция на прилавках часто неправильно хранится или представляет собой подделки. «Поэтому лучший совет, который я могу дать, это покупать средства для борьбы с тараканами у производителя напрямую», — поделился информацией он.

В сентябре россиянам назвали привлекающие тараканов комнатные растения.