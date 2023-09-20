Названы привлекающие тараканов комнатные растения

«БелНовости»: экзотические растения и плющ могут привлечь тараканов в дом

Экзотические растения способны привлечь в дом тараканов. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты посоветовали не держать в квартире такие экзотические растения, как орхидея, циперус папирус, фиттония и бамбук, если существует риск того, что от соседей могут перебежать тараканы. Помимо этого, насекомых способны привлечь плющ и вереск. Причиной их привлекательности для тараканов служит то, что данные растения нуждаются в обильном поливе, а те, в свою очередь, любят повышенную влажность — именно поэтому их зачастую можно встретить в таких помещениях, как кухня или ванная комната.

В июне в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции рассказали, что россиянам разрешили отказываться от аренды недвижимости из-за тараканов.