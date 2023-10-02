Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 2 октября 2023Мир

Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

Politico: США хотят внедрить на Украине протоколы НАТО и приватизировать банки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В конфиденциальной версии документа «Интегрированная страновая стратегия» Госдепартамента США раскрыли цели американцев на Украине, пишет Politico.

По данным издания, в этой версии указываются цели от приватизации украинских банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения вооруженных сил к принятию протоколов НАТО.

Кроме того, многие цели направлены на борьбу с коррупцией, от которой страдает страна.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины] (...) Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США», — утонили в Politico.

В августе в Госдепе США сообщали, что в настоящее время Вашингтон и Киев «агрессивно заняты» выработкой гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

    Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

    На экране iPhone нашли невидимый QR-код

    36-летняя россиянка с двумя детьми выиграла международный конкурс красоты

    Выступавший на Первом канале комик рассказал о квартире в Батуми

    Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

    Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

    78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже

    В российском регионе нашли стадо редких животных

    В Казахстане рассказали о ведении черного списка нежелательных к въезду лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости