Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

Politico: США хотят внедрить на Украине протоколы НАТО и приватизировать банки

В конфиденциальной версии документа «Интегрированная страновая стратегия» Госдепартамента США раскрыли цели американцев на Украине, пишет Politico.

По данным издания, в этой версии указываются цели от приватизации украинских банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения вооруженных сил к принятию протоколов НАТО.

Кроме того, многие цели направлены на борьбу с коррупцией, от которой страдает страна.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины] (...) Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США», — утонили в Politico.

В августе в Госдепе США сообщали, что в настоящее время Вашингтон и Киев «агрессивно заняты» выработкой гарантий безопасности для Украины.