Тимоти Шаламе в кожаном пиджаке подняли на смех в сети

Американский актер Тимоти Шаламе появился на публике в необычном наряде и подвергся критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Звезда «Дюны» вышел на прогулку по Нью-Йорку в приталенном кожаном пиджаке и узких штанах коричневого цвета. При этом его образ дополняли шелковая рубашка в тон и темно-бордовые ботинки.

Фото: James Devaney / GC Images / Getty Images

Читатели издания не оценили внешний вид знаменитости и высмеяли его в комментариях под материалом. «Он похож на женщину», «Не прочитав статью полностью, я сначала подумал, что на фото девушка», «Он одет по-девчачьи. А раньше он мне нравился», «Ему 14? Похож на девочку-подростка», «Младшая сестра Кайли Дженнер», — высказывались они.

В июле фанаты высмеяли в сети американскую телезвезду Кайли Дженнер за новое фото словами «так не бывает». Предпринимательница поделилась снимком, на котором она позирует у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополняют золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Поклонники обратили внимание на непропорциональное телосложение знаменитости.