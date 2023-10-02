Дачникам предложили бороться с травой между плиткой с помощью уксуса

БелНовости: убрать траву между плиткой можно с помощью уксуса

Владельцам дачных участков предложили бороться с травой между плиткой с помощью уксуса. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что уксус представляет собой кислоту, разрушающую клеточные стенки растений и вызывающую их отмирание. Помимо этого, он способен предотвратить всход новых семян растений. Эксперты заверили, что уксус — дешевое и безопасное средство, которое не содержит ядовитых веществ, но при этом он способен надолго избавить участок от лишней травы между плиткой на тротуаре или дорожке.

Чтобы добиться желаемого эффекта при применении уксуса, специалисты порекомендовали соблюдать ряд правил. Во-первых, необходимо выбрать солнечный и безветренный день, когда по прогнозу не ожидается дождь. Затем нужно очистить межплиточные швы от грязи и мусора с помощью щетки или скребка. После этого они посоветовали развести уксус в воде в пропорции 1:1 и добавить немного моющего средства для лучшего сцепления с поверхностью. Полученный раствор можно будет налить в распылитель, а затем щедро опрыскать нежелательные растения между плиткой. В случае если трава высохла не полностью, процедуру можно будет повторить спустя несколько дней.

В сентябре дачникам предложили приготовить раствор из уксуса и перекиси водорода, чтобы избавиться от вредителей.