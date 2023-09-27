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18:39, 27 сентября 2023Среда обитания

Дачников научили избавляться от вредителей

Агроном Коврижных: приготовить раствор против садовых вредителей можно дома

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Раствор, эффективный против садовых вредителей, можно сделать дома самостоятельно. Такой противопатогенный препарат готовится из подручных средств и не несет вреда грядкам, рассказала дачникам агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

В его состав входят всего два ингредиента: уксус и перекись водорода. Литр уксуса нужно перемешать с 200 миллилитрами перекиси и дать смеси настояться несколько дней, советует эксперт. Для обработки почв необходимо растворить 200 миллилитров готового концентрата в ведре воды.

По окончании сезона этим раствором стоит продезинфицировать не только грядки, но и весь садовый инвентарь и теплицы. Состав избавит сад от грибка и паразитов. При этом будущий урожай не впитает химикаты, присутствующие в покупных средствах от вредителей.

Ранее Коврижных напомнила о необходимости мульчировать почвы при их подготовке к зимним холодам. Среди других процедур, которые необходимо провести перед наступлением зимних холодов, специалист выделила перекапывание грунта, внесение в него удобрений, а также применение средств против вредителей.

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    Виктория Клабукова
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