Трамп пообещал после переизбрания вывести американские войска из ряда стран

Трамп пообещал после победы на выборах вывести американские войска из ряда стран

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания на пост главы государства. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на военную защиту ряда стран, при этом не получают ни материальной выгоды, ни благоприятного отношения к американским фермерам. «Многие из них нас ненавидят, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», — добавил Трамп. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Также экс-глава Белого дома заявил, что «значительно снизит» цены на удобрения. Помимо этого он планирует отменить все указы действующей администрации, которые наносят вред американским фермерам.

Ранее президент США Джо Байден назвал предвыборные обещания бывшего главы государства Дональда Трампа угрозой для американской демократии.