Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 2 октября 2023Мир

Трамп пообещал после переизбрания вывести американские войска из ряда стран

Трамп пообещал после победы на выборах вывести американские войска из ряда стран

Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания на пост главы государства. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на военную защиту ряда стран, при этом не получают ни материальной выгоды, ни благоприятного отношения к американским фермерам. «Многие из них нас ненавидят, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», — добавил Трамп. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Также экс-глава Белого дома заявил, что «значительно снизит» цены на удобрения. Помимо этого он планирует отменить все указы действующей администрации, которые наносят вред американским фермерам.

Ранее президент США Джо Байден назвал предвыборные обещания бывшего главы государства Дональда Трампа угрозой для американской демократии.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

    Захарова прокомментировала присвоение батальону ВСУ имени Коновальца

    Трамп пообещал после переизбрания вывести американские войска из ряда стран

    Кинолог развеял миф о воспитании маленьких собак

    Стало известно о скорой казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

    В США заявили о плохих новостях для Украины от союзников по НАТО

    Две страны присоединились к запрету машин с российскими номерами

    На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов

    Обвиняемую в изнасиловании 12-летнего школьника учительницу снова арестовали

    В еще одной европейской стране конфисковали автомобиль с российскими номерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости