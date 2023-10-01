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18:48, 1 октября 2023Мир

Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для демократии в США

Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден назвал предвыборные обещания бывшего главы государства Дональда Трампа угрозой для американской демократии. Слова Байдена приводит издание ProPublica.

«Вещи, которые, как он говорит, он будет делать, являются угрозой для американской демократии», — заявил руководитель США, подчеркнув, что демократия как таковая находится под угрозой по всему миру.

Говоря о планах переизбрания на президентский пост в 2024 году, Байден отметил, что не является единственным представителем своей партии, способным защитить демократию в США. Он добавил, что находится «в наилучшей позиции», чтобы забрать у Трампа победу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп спародировал Джо Байдена, потерявшегося на сцене. Это произошло на митинге его сторонников в Калифорнии, бизнесмен сорвал овации публики.

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    Сергей Равин
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