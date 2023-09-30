Трамп спародировал Байдена

Экс-президент Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена и сорвал овации

Экс-президент США Дональд Трамп спародировал действующего главу государства Джо Байдена, потерявшегося на сцене, на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чувак не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я черт возьми?" Не, он ужасен», — сказал Трамп, рассмешив собравшихся американцев.

Ранее сообщалось, что в Демократической партии США выросла тревога по поводу возраста президента США Джо Байдена. Некоторые соратники президента считают, что ему следует отказаться от участия в президентской гонке, так как стране необходим энергичный лидер, способный победить Дональда Трампа.

До этого стало известно, что согласно новому опросу, 72 процента американцев считают действующего президента США недостаточно здоровым, чтобы дальше возглавлять страну по итогам выборов 2024 года.