Соратников Байдена встревожил его преклонный возраст

The Washington Post: преклонный возраст Байдена вызывает тревогу у демократов

В Демократической партии США выросла тревога по поводу возраста президента США Джо Байдена. Некоторые соратники президента считают, что ему следует отказаться от участия в президентской гонке, так как стране необходим энергичный лидер, способный победить Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Преклонный возраст главы государства, а вместе с этим угроза импичмента и обвинение сына Байдена в хранении оружия стал тревожить демократов.

«Он находится в таком возрасте, когда уход из жизни неизбежен», — сказала Шэрон Сведа, лидер Демократической партии в округе Лорейн в Огайо. Она уточнила, что время и так течет слишком быстро, а в возрасте Байдена и Трампа (80 и 77 лет соответственно — прим. «Ленты.ру»), часы идут немного быстрее, что вызывает беспокойство избирателей.

Такие «вашингтонские перешептывания» стали слишком распространены среди демократов, «мочащихся в постель», сказал Джим Мессина, руководитель предвыборной кампании Барака Обамы 2012 года. Однако он заключил, что Байден находится в гораздо более сильной позиции, чем Трамп, и призвал демократов прекратить свои публичные и частные агонии по поводу возраста американского лидера.

Ранее стало известно, что согласно новому опросу, 72 процента американцев считают действующего президента США недостаточно здоровым, чтобы дальше возглавлять страну по итогам выборов 2024 года.