Великобритания отказалась направлять корабли для вывоза зерна с Украины

Guardian: Британия не будет направлять военные судна для вывоза зерна с Украины

Великобритания не будет направлять военные судна для обеспечения вывоза зерна с Украины. Об этом заявил журналист The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (бывший Твиттер) со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.

«Грант Шаппс, внося ясность, заявил на конференции консерваторов, что он не ожидает развертывания каких-либо кораблей Королевского флота в Черном море, чтобы открыть экспорт украинского зерна», — рассказал журналист.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что экспорт зерна с Украины через Румынию не заменит зерновую сделку. По ее словам, использование румынских портов также не решит проблему из-за того, что Россия воспримет любые суда на Черном море как военные цели.