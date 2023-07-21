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17:55, 21 июля 2023Мир

В Британии заявили о незаменимости зерновой сделки

Постпред Британии при ООН: экспорт зерна с Украины через Румынию не решит проблему

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Экспорт зерна с Украины через Румынию не заменит продуктовое соглашение, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Ее слова приводит ТАСС.

«Зерновая сделка позволяла перевозить до 3 миллионов тонн в месяц через Черное море. Другие маршруты, например через Румынию, вдоль побережья или по земле, во-первых, повысят стоимость продовольствия, поскольку объемы поставок снизятся», — сказала она.

По ее словам, вторая проблема касается Румынии, поскольку Россия воспримет любые суда на Черном море как военные цели.

Помимо этого, ранее сообщалось о другой проблеме с вывозом украинского зерна. В частности, речь идет об аномальной жаре и обмелении Дуная, где располагаются румынские порты.

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    Анастасия Заикина
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