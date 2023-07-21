В Британии заявили о незаменимости зерновой сделки
Постпред Британии при ООН: экспорт зерна с Украины через Румынию не решит проблему
Экспорт зерна с Украины через Румынию не заменит продуктовое соглашение, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Ее слова приводит ТАСС.
«Зерновая сделка позволяла перевозить до 3 миллионов тонн в месяц через Черное море. Другие маршруты, например через Румынию, вдоль побережья или по земле, во-первых, повысят стоимость продовольствия, поскольку объемы поставок снизятся», — сказала она.
По ее словам, вторая проблема касается Румынии, поскольку Россия воспримет любые суда на Черном море как военные цели.
Помимо этого, ранее сообщалось о другой проблеме с вывозом украинского зерна. В частности, речь идет об аномальной жаре и обмелении Дуная, где располагаются румынские порты.