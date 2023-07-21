Появилась новая проблема с вывозом зерна с Украины

Bloomberg: экспорт украинского зерна осложнился из-за аномальной жары и обмеления Дуная

Появилась новая проблема с вывозом пшеницы с Украины, сообщает Bloomberg. После выхода России из зерновой сделки поставки морским коридором стали невозможны, что вынуждает Киев отправлять грузы речным транспортом.

Киев уже использовал порты на Дунае, по которому пролегает граница между Украиной и Румынией, для поставок на мировые рынки. Однако из-за аномальной жары река обмелела: уровень воды в ней упал на 40 процентов ниже средних июльских показателей, отметили в румынском Управлении водного хозяйства. Из-за этого крупные суда приходится загружать не полностью или использовать для перевозок более мелкие лодки.

Для Украины поставки морем были основным экспортным маршрутом. С прекращением зерновой сделки ежемесячный экспортный потенциал страны сократится почти вдвое, с 7-8 до 4 миллионов тонн, заявил главный аналитик Agritel, подразделения сельскохозяйственной аналитики Argus Media Александр Мари.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, на Украине остались заблокированными несколько десятков миллионов тонн зерна. «32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли на Украине», — заявила она.

Объединенный координационный центр Черноморской зерновой сделки сообщил, что большая часть украинского зерна была вывезена в Китай, Испанию, Нидерланды, Турцию и Италию. Из тысячи судов, вышедших из украинских портов в рамках соглашения, лишь 23 направились в беднейшие страны.

На фоне отмены зерновой сделки мировые цены на пшеницу резко выросли. Так, в среду, 19 июля, сентябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже подорожали на 3,35 процента, до 6,93 доллара за бушель. За последние пять дней они стали дороже на 11,05 процента.