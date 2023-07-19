Слова Зеленского о поставках 60 процентов зерна в Африку и Азию не подтвердились

Заявление Зеленского о поставках 60% зерна странам Африки и Азии оказалось недостоверным

Сообщение о том, что Украина в рамках зерновой сделки поставило 60 процентов зерна беднейшим странам Африки и Азии, оказалось недостоверным.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал обращение, в котором заявил о необходимости продолжения работы зерновой сделки, поскольку 60 процентов зерна в ее рамках пошла странам Африки и Азии, в том числе в Алжир, Тунис, Ливию, Кению, Египет и другим.

Согласно данным Объединенного координационного центра Черноморской зерновой сделки, больше всего зерна шло в Китай, Испанию, Нидерланды, Турцию и Италию. Из тысячи судов, вышедших из украинских портов в рамках сделки, только 23 направились в беднейшие страны.

Информацию о том, что Украина отправляет зерно бедным странам, опровергли в посольстве России в Австрии. В Telegram-канале диппредставительства говорится, что «Черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий проект по вывозу украинского продовольствия в «сытые» страны. «Из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть – 26,2 миллиона тонн, или 81 процент – была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства получили всего 862 086 тонн, или 2,6 процента грузов», — уточнили в посольстве.

Заявление Зеленского о том, что Украина отправляла большую часть зерна странам Африки и Азии, распространилось в российских и украинских СМИ. В частности, об этом написали «Инсайдер UA», «Военное обозрение» и «Страна.ua».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»