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09:15, 2 октября 2023Мир

Союзники США испугались ущерба Украине из-за разногласий в Вашингтоне

WSJ: союзники США испугались ущерба Украине из-за разногласий в Вашингтоне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Союзники США по НАТО испугались ущерба Украине из-за внутриполитических разногласий в Вашингтоне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Недавно в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН дипломаты из стран, которые рассчитывают на лидерство США, заявили, что они обеспокоены тем, что внутреннее давление побуждает [президента США Джо] Байдена отказаться от искренней поддержки борьбы Украины», — сообщает газета со ссылкой на источники, обратившие внимание, что в своем получасовом обращении в ООН Байден упомянул Украину лишь ближе к концу.

Отмечается, что рост недоверия союзников вызывает также предвыборная кампания и дебаты внутри Республиканской партии США. Опрос WSJ, проведенный в августе, показал, что 62 процента избирателей-республиканцев считают, что «США делают слишком много для поддержки Украины».

Ранее Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины. Он также призвал республиканцев в Палате представителей выполнить обязательство принять отдельный законопроект о помощи Киеву, без его включения в годовой бюджет.

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    Максим Габриелян
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