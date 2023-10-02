Названы условия снижения курса доллара до 90 рублей

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 90 за доллар

Скорее всего, в течение октября не будет принципиальных изменений в соотношении рубля и доллара, однако возможна тенденция на укрепление национальной валюты. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом по курсу он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Экономист допустил укрепление рубля в течение месяца до 96 и даже 93 за доллар. По его словам, позитивно сказаться на курсе национальной валюты может рост цен на нефть. Если он продолжится — рубль начнет движение вверх. Но ключевым фактором, который может сыграть определяющую роль в укреплении рубля, является вопрос о введении валютных ограничений.

«В основном, конечно, все зависит от того, как сейчас решится спор между Минфином и Центральным Банком. Минфин настаивает на введении частичных валютных ограничений, связанных с движением капитала, Центральный Банк выступает против. Если Минфину удастся добиться введения ограничений, это сможет стабилизировать курс, рубль может укрепиться и в октябре, и в перспективе до конца года. Если этого не произойдет, тогда у нас будет нестабильный курс с тенденцией к слабому рублю», — высказался Григорьев.

При таком условии в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 90 и даже больше, полагает эксперт. «Рубль сейчас очень сильно недооценен, потому что на нем сказываются не только экспортные потоки, но и спекулянты, которых никак не ограничивает Центральный Банк», — подытожил он.

29 сентября курс доллара на Московской бирже превысил планку в 98 рублей впервые с 8 сентября. На максимуме американская валюта дорожала до 98,04 рубля. Курс евро на Мосбирже также превысил отметку 103 рубля впервые с 20 сентября 2023 года. Котировки достигли 103,11 рубля, после чего снизились до уровня в 102,96 рубля.

