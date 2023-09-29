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14:10, 29 сентября 2023Экономика

Курс доллара превысил планку в 98 рублей

Доллар на Московской бирже подорожал до 98 рублей впервые с 8 сентября

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже превысил планку в 98 рублей впервые с 8 сентября. На максимуме американская валюта дорожала до 98,04 рубля, свидетельствуют данные площадки.

С момента открытия торгов доллар подорожал более чем на один процент — утром 29 сентября он стоил 97,3 рубля. На момент написания материала курс скорректировался до уровня 97,8 рубля за единицу.

Курс евро на Мосбирже также превысил отметку 103 рубля впервые с 20 сентября 2023 года. Котировки достигли 103,11 рубля, после чего снизились до уровня в 102,96 рубля. Итоговый прирост за день составил 0,76 процента.

Курс доллара от TradingView

Министр экономического развития Максим Решетников ранее предложил воспользоваться аналогом китайской модели для укрепления национальной валюты и создать в России так называемую валютную «мембрану» между внутренним и внешним рынками рубля.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, подобный механизм мешает китайскому юаню стать мировой валютой и не дает конкурировать на глобальном рынке с долларом. Из-за введения мембранной системы разграничения валютных рынков в стране могут появиться сразу несколько курсов доллара — по 150 и 250 рублей соответственно, считает он.

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    Вячеслав Агапов
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