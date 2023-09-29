Костин счел контрпродуктивным переход к двойному курсу рубля

Глава ВТБ Костин: ввод «мембраны» приведет к курсам доллара по 150 и 250 рублей

Глава ВТБ Андрей Костин назвал контрпродуктивным переход к созданию в России так называемой валютной «мембраны» между внутренним и внешним рынками рубля. Его словам приводит РИА Новости.

По словам Костина, именно «мембрана» в настоящее время мешает китайскому юаню стать мировой валютой. Пока подобная система будет существовать, денежной единице КНР будет трудно конкурировать на глобальном рынке с долларом. Что касается России, то при введении мембранной системы разграничения валютных рынков в стране могут появиться сразу несколько курсов доллара — по 150 и 250 рублей соответственно. «Я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам», — подчеркнул Костин в ходе выступления на XX Международном банковском форуме.

Изначально с идеей воспользоваться аналогом китайской модели для укрепления рубля выступил министр экономического развития Максим Решетников. Из-за отсутствия ограничений на перевод рублей за рубеж в дальнейшем все большие объемы нацвалюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля». Создание же «некой мембраны» между внутренним и внешним рублевыми рынками, по мнению министра, способствовало бы стабилизации курса.

Однако против этой инициативы выступили в Центробанке. В регуляторе предупредили об опасности подобного механизма для российского финансового рынка. Введение в стране мембранной системы может привести к множественным валютным курсам. Позже глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что китайская модель развития, подразумевающая сегментацию внутреннего и внешнего валютного рынка, не подходит для российского. Помимо рисков управляемого курса нацвалюты подобная система может привести к множественности процентных ставок.