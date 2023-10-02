Силовики нашли установку для запуска ракет у жителя Херсонской области

Под Херсоном силовики нашли у местного жителя устройство для запуска ракет

В Херсонской области полицейские нашли у 47-летнего местного жителя установку для запуска ракет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики приехали в село Михайловка Скадовского района. В сарае мужчины под мешками они обнаружили установку для неуправляемых ракет, предположительно, от вертолета Ми-8.

Хозяин дома сказал, что нашел устройство в лесу, положил его в прицеп машины и привез в жилище, чтобы сдать на металлолом. Сотрудники МВД изъяли предмет и отправили на экспертизу.

Ранее в Ростовской области фермеры нашли схрон со взрывчаткой в поле.