В Москве назвали неактуальной передачу вакцин от COVID-19 частным клиникам

Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу вакцин от COVID-19 частным клиникам

В департаменте здравоохранения Москвы (Депздраве) назвали неактуальной передачу вакцин от COVID-19 частным клиникам. Об этом стало известно «Интерфаксу».

До этого РБК выяснил, что в крупнейших частных клиниках столицы нет возможности вакцинироваться российскими препаратами «Спутник V» или «Спутник Лайт».

Эксперты пояснили, что из-за отмены пандемии коронавируса снизился спрос на вакцинацию среди граждан. В Депздраве подчеркнули, что сделать бесплатную прививку против инфекции по-прежнему можно в пунктах вакцинации в поликлиниках Москвы и в ГУМе.

Ранее сообщалось, что за последние восемь месяцев — с января по август 2023 года — регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса.

Увеличение закупок вакцин от COVID-19 связано с тем, что Минздрав с весны этого года перестал поставлять вакцины централизованно. В 2023 году вакцины закупили регионы, которые в прошлом году не делали этого вообще. Среди лидеров по объему закупок — Санкт-Петербург, а также Волгоградская и Нижегородская области.