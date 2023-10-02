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09:34, 2 октября 2023Россия

Из крупнейших частных клиник Москвы исчез «Спутник V»

РБК: в Москве из частных клиник исчезла вакцина от коронавируса «Спутник V»

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В Москве из крупнейших частных клиник исчезла вакцина от коронавируса «Спутник V» или «Спутник Лайт». Об этом стало известно РБК.

Данные о возможности пройти вакцинацию препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» разместили ранее на сайтах АО «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC. Тем не менее, по информации РБК, ни в одной из этих клиник препаратов нет в наличии. Кроме того, представители компаний не говорят о возобновлении поставок.

Так, в ЕМС журналисту РБК предложили пройти вакцинацию препаратом «Ультрикс Квадри», указав, что иммунизация им защищает не только от гриппа, но и от циркулирующих сейчас коронавирусных штаммов.

Врач-инфекционист и глава Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова разъяснила, что «Ультрикс Квадри» не дает защиты от COVID-19. Она подчеркнула, что препарат способен лишь помочь предотвратить коинфекцию грипп-COVID.

На сайтах клиник «Екатерининская», «Скандинавия», «Медскан», «Хадасса», «Ниармедик» и «Поликлиника.ру» была размещена информация о том, что в них проводится вакцинация от COVID-19. В «Поликлиника.ру» рассказали, что препаратов от коронавирусной инфекции нет в наличии. В остальных медучреждениях отказались от предоставления услуги по вакцинации от коронавируса.

До этого сообщалось, что за последние восемь месяцев — с январь по август 2023 года — российские регионы увеличили закупки вакцин от COVID-19.

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    Анна Щербакова
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