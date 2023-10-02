Российский военный рассказал о нехватке ресурсов у ВСУ

Военный Дандыкин: у ВСУ не хватает ресурсов на все направления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает солдат и ресурсов на все направления. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

По его словам, наибольшие потери украинская армия несет на донецком направлении. «По батальону в день. В районе Клещеевки у них ничего не получается. А [Вооруженные силы России] ВС РФ только укрепляет свои силы на всех направлениях», — отметил Дандыкин.

Он указал, что в настоящее время создаются новые части и соединения. Кроме того, добавил эксперт, многие россияне идут служить по контракту. Это вызывает беспокойство у противника, в результате чего он иногда совершает необдуманные поступки, например, перебрасывает свои подразделения с одного направления на другое, рассказал он.