Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября

Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компетентным органам.

По его информации, с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Также спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Собеседник агентства назвал авантюрой эти планы Зеленского, «который пытается любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», — заключил он.

Ранее стало известно о смене тактики контрнаступления ВСУ из-за тяжелых потерь западной техники, в том числе танков. Сообщалось, что теперь они перешли к действиям небольшими группами, которые перебрасываются к линии фронта с помощью бронетранспортеров, а затем пытаются продвигаться одна за другой.

До этого Зеленский признал трудности контрнаступления ВСУ, заявив, что оно проходит медленно. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал армии Марк Милли также сообщал, что Киев не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении.