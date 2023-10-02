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14:28, 2 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности популярного вида обоев

Стройэксперт Васильев: виниловые обои могут вызвать рак и бесплодие

Фото: Olya Detry / Shutterstock / Fotodom

Виниловые обои токсичны для человека, могут вызывать рак и бесплодие. Об опасности для жизни и здоровья популярного покрытия для стен предупредил россиян строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

«При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», — рассказал специалист. Всего 70 миллилитров вещества могут привести к необратимым последствиям, подчеркнул Васильев.

Кроме того, виниловые обои часто содержат тяжелые металлы — например ртуть, свинец и кадмий. Васильев отметил, что эти химикаты могут спровоцировать онкологические заболевания и бесплодие.

Ранее эксперт предупредил россиян об опасности старых покрашенных батарей. По словам Васильева, многие верят в надежность чугунных батарей и не меняют их даже после появления ржавчины. Вместо этого их красят свежей краской или закрывают экраном под цвет интерьера. Однако такие действия создают опасность разрыва батарей как в квартире, где они находятся, так и у соседей.

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    Нина Ташевская
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