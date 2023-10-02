«Ведьма» из Петербурга получила штраф после обмана более 40 человек

Суд оштрафовал «ведьму» из Петербурга на 500 тыс. рублей после обмана 44 человек

Жительница Петербурга Раиса Кузнецова, прослывшая ведьмой, получила штраф в размере 500 тысяч рублей за обман более 40 человек. Она оказывала услуги по оккультизму, не владея навыками, рассказали в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Кузнецовой был совершен ряд преступлений, где всем потерпевшим (44 человека) был причинен ущерб на общую сумму не менее 1 998 907 рублей», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что подсудимая вину признала и возместила средства.

Объявление об оказании магических услуг обвиняемая разместила в соцсетях в 2021 году. Одним из потерпевших, попавшихся на непрофессиональную «ведьму», оказался мужчина из Волгограда, который, желая избавить родственника от наркотической зависимости, перевел женщине 13 тысяч рублей. Проблему Кузнецова не решила, а деньги присвоила, как и в ряде других аналогичных преступлений.

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