Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:13, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

IT-эксперт Шурыгин предупредил о мошенничестве с обвинениями в госизмене

Фото: Unsplash

В последнее время злоумышленники стали использовать новые схемы мошенничества. Об этом предупредил россиян генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин. О том, какие методы обмана актуальны сегодня, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«"Вы подозреваемый в госизмене", — с такими словами вам якобы звонят из ФСБ и пугают тем, что с вашей карты осуществлялись переводы на помощь зарубежным военным. Не верьте, не бегите переводить деньги на "безопасные" счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — рекомендовал IT-эксперт.

Он также сообщил о том, что мошенники начали имитировать голоса людей, используя генеративные алгоритмы искусственного интеллекта. «Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. В настоящее время существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — добавил Шурыгин.

Кроме того, с развитием криптовалюты появились случаи мошенничества с использованием фейковых ICO (первичного размещения токенов). Мошенники создают фейковые проекты, собирают инвестиции от доверчивых людей и исчезают с этими средствами, не выполняя обещанные обязательства.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием погасить долг, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

    Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

    США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

    Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

    Жилая многоэтажка загорелась на юге Москвы

    В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

    Помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

    На Западе указали на необходимость признать реальность нацизма на Украине

    Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости