Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

IT-эксперт Шурыгин предупредил о мошенничестве с обвинениями в госизмене

В последнее время злоумышленники стали использовать новые схемы мошенничества. Об этом предупредил россиян генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин. О том, какие методы обмана актуальны сегодня, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«"Вы подозреваемый в госизмене", — с такими словами вам якобы звонят из ФСБ и пугают тем, что с вашей карты осуществлялись переводы на помощь зарубежным военным. Не верьте, не бегите переводить деньги на "безопасные" счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — рекомендовал IT-эксперт.

Он также сообщил о том, что мошенники начали имитировать голоса людей, используя генеративные алгоритмы искусственного интеллекта. «Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. В настоящее время существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — добавил Шурыгин.

Кроме того, с развитием криптовалюты появились случаи мошенничества с использованием фейковых ICO (первичного размещения токенов). Мошенники создают фейковые проекты, собирают инвестиции от доверчивых людей и исчезают с этими средствами, не выполняя обещанные обязательства.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием погасить долг, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов.

