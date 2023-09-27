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14:57, 27 сентября 2023Экономика

Мошенники начали притворяться судебными приставами и требовать погасить долг

ЦБ: мошенники делают фишинговые рассылки, притворяясь судебными приставами

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием погасить долг, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщается в Telegram-канале просветительского ресурса ЦБ «Финансовая культура».

Авторы поста рассказывают о случае, который произошел с гражданином из Екатеринбурга. Он получил на почту письмо, похожее на уведомление ФССП, в котором требовалось погасить долг в 27,5 тысячи рублей. В документе угрожали, что при отказе от уплаты его внесут в федеральный реестр недобросовестных плательщиков. Кроме того, на него обещали наложить штрафные санкции, а счета арестовать.

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Авторы «Финкульта» обращают особое внимание на то, что рассылка от мошенников была оформлена очень близко с реальному документу о взыскании: с гербом, на бланке, в официальном стиле. Тем не менее получатель заметил, что адрес отправителя не совпадал с адресом на официальном сайте ФССП, и переводить деньги не стал. В сообщении просветительского ресурса ЦБ напомнили, что судебные приставы никогда не уведомляют людей о долгах по электронной почте — поэтому такие письма можно сразу смело удалять.

Проверить, имеется ли у вас непогашенная задолженность, перешедшая к приставам, можно на сайте «Госуслуг» в разделе «Поиск и оплата начислений» или на официальном сайте ФССП в «Банке данных исполнительных производств».

Ранее банк ВТБ сообщил, что злоумышленники стали выманивать деньги у россиян при помощи новой схемы, когда предлагают продиагностировать, отремонтировать или застраховать смартфон через сайты, маскирующиеся под банковские сервисы. Мошенники присылают клиентам банков ссылку на поддельный сайт, где можно «подключить» услуги, и крадут средства.

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    Софья Ермакова
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