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16:52, 2 октября 2023Культура

Вуди Аллен назвал одну из причин для завершения карьеры

Режиссер Вуди Аллен заявил, что устал искать финансирование для фильмов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский режиссер Вуди Аллен назвал одну из причин для завершения карьеры. Его слова передает ТАСС.

По словам кинематографиста, он никогда не был частью Голливуда, поэтому ему всегда приходилось самостоятельно собирать средства на съемки своих фильмов. При этом Аллен подчеркнул, что в последнее время делать это стало труднее. «Надеюсь, что этот фильм ["Великая ирония"] станет последним в моей карьере, поскольку я устал искать финансирование для своих проектов», — заявил он.

Ранее Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой. На вопрос журналиста, чувствует ли Аллен себя отмененным, кинематографист дал отрицательный ответ. «Я нахожу это все таким глупым. Я не думаю об этом. Я не знаю, что значит быть отмененным. Я знаю, что с годами для меня все остается по-прежнему. Я снимаю свои фильмы», — сказал он.

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    Варвара Кошечкина
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