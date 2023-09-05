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12:50, 5 сентября 2023Культура

Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

Variety: Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский режиссер Вуди Аллен порассуждал о культуре отмены и назвал ее глупой. Его цитирует Variety.

На вопрос журналиста о том, чувствует ли Аллен себя отмененным, кинематографист дал отрицательный ответ. «Я нахожу это все таким глупым. Я не думаю об этом. Я не знаю, что значит быть отмененным. Я знаю, что с годами для меня все остается по-прежнему. Я снимаю свои фильмы», — сказал он.

В 1992 году бывшая возлюбленная режиссера, актриса Миа Фэрроу обвинила Аллена в сексуальном насилии над их приемной дочерью Дилан Фэрроу. В документальном сериале «Аллен против Фэрроу» были представлены свидетельства самой Дилан, а также Ронана и Мии Фэрроу. Обвинения оказали значимое влияние на репутацию кинематографиста.

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    Варвара Кошечкина
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