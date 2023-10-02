На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове

В Харькове произошли взрывы

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Слышны звуки взрывов», — отметили авторы канала, описывая ситуацию в городе.

Через некоторое время было опубликовано еще несколько постов, сообщающих о новых взрывах. По данным телеканала, глава областной военной администрации региона Олег Синегубов подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Киеве и шести областях Украины была объявлена воздушная тревога.