В Киеве и шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Сумской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также сигналы звучат и в других регионах Украины. В том числе в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в украинской столице произошел сильный взрыв и пожар. Возгорание произошло на Лесном массиве. Причины не уточнялись.

28 сентября в Киеве прозвучал взрыв. Воздушная тревога в тот момент в украинской столице не объявлялась. Позднее в городских Telegram-каналах появилась информация, что взрыв «угрозы не представляет».

27 сентября замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко рассказал, что около половины бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.