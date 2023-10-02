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04:38, 2 октября 2023Бывший СССР

В Киеве и шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Сумской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетЛесные пожары:

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также сигналы звучат и в других регионах Украины. В том числе в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в украинской столице произошел сильный взрыв и пожар. Возгорание произошло на Лесном массиве. Причины не уточнялись.

28 сентября в Киеве прозвучал взрыв. Воздушная тревога в тот момент в украинской столице не объявлялась. Позднее в городских Telegram-каналах появилась информация, что взрыв «угрозы не представляет».

27 сентября замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко рассказал, что около половины бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.

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